Хюлькенберг рассказал о своих переговорах с «Феррари» на сезон-2014

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг раскрыл некоторые подробности о своих переговорах с «Феррари» в конце 2013 года.



«Сложно делать выводы о принятых решениях, потому что люди, которые их принимают, ничего вам не сообщают. Определённо были некоторые переговоры, была вполне реальная возможность стать пилотом «Феррари» на протяжении некоторого времени, но в итоге эта затея провалилась.



Мог ли Алонсо повлиять на конечный итог переговоров? Мне бы тоже хотелось это знать. С Фернандо никогда нельзя быть уверенным, что то, что он говорит, и то, что он делает, — это одни и те же вещи. Я думаю, что ему нравится играть. Не знаю, поддерживал ли он мою кандидатуру, но это уже точно в прошлом», — приводит слова Нико Хюлькенберга GPFans.