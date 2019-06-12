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В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Нидерландов рассчитывают вернуть на трассы традицию грид-гёрлз, от которой отказались в Liberty Media. Об этом заявил член нидерландского парламента от Партии свободы Рой ван Алст.

«Решение, принятое Международной автомобильной федерацией, — ещё одна форма покровительства феминизма. Грид-гёрлз — огромная часть истории Формулы-1, как и сами машины. Только круглый идиот станет считать красивую женщину проблемой. Остальным же они нравятся. Это часть спорта, и Партия свободы рассчитывает, что в следующем году мы сможем возродить эту традицию», — приводит слова Роя ван Алста GPBlog.

Напомним, Гран-при Нидерландов возвращается в календарь чемпионата мира впервые после 35-летнего перерыва.

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