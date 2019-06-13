Грожан: я больше устал во время картинга, чем в ходе Гран-при

Пилот «Хааса» Ромен Грожан согласился с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который ранее посетовал на слишком лёгкое управление современным болидом Формулы-1. Грожан также считает, что гонщикам сегодня не требуется особая физическая подготовка, чтобы успешно выступать в «Королевских гонках».

«Недавно я ездил на картах со своими друзьями. 125cc с механической коробкой передач. И я больше устал там, чем во время Гран-при.

Почему? Потому что в картинге ты постоянно топишь, а в Формуле-1 — пытаешься беречь топливо и шины. В Барселоне создавалось впечатление, что мы используем лишь 50 процентов возможностей болида.

Если бы гонки были такими же, как и квалификация, то мы бы не чувствовали шею в концовке. Мы бы сильно уставали, внимание рассеивалось. Но с необходимостью экономии бензина и шин всё не так сложно», — цитирует Грожана Ekstra Bladet.