Хаккинен — о штрафе Феттеля: в таких случаях лучше принимать решение после гонки

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Канады. Из-за пятисекундного штрафа пилот «Феррари» Себастьян Феттель лишился победы, пропустив вперёд гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«На месте Себастьяня я бы поступил также. Если бы я вылетел с трассы, попытался бы быстрее вернуться. Конечно, думал бы и о том, чтобы не пропустить вперёд своих преследователей. Это логично, если ты не нарушаешь правила.

Выезд на свободную полосу — автоматическая реакция. Выезд на линию и отражение атаки — ситуация 50 на 50. Думаю, что Себастьян не мог видеть болид, находящийся позади.

На 100 процентов поведение Феттеля было продиктовано инстинктами пилота. Он был на спуске, оказался на тяжёлом участке, на траве, болидом тяжело управлять, особенно когда ты возвращаешься на трассе. Я удивлён, что Феттель вообще сумел вернуться на трассу.

Но там не было никакого инцидента. Два многократных чемпиона здорово сработали в ситуации, Хэмилтон понимал, что там произойдёт, неудивительно, что он был готов к этому и избежал аварии.

Подобные штрафы необходимо более глубоко анализировать, обсуждать их с пилотами, пересматривать видео. Принимать быстрые решения в подобных случаях сложно, ведь нужно проанализировать все аспекты. Это важно для нашего спорта и болельщиков. Если такое случается, лучше принять решение после гонки», — приводит слова Хаккинена Unibet.