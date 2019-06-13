Обновления «Рено» во Франции могут дать прибавку в полсекунды

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о новинках, которые команда представит во время Гран-при Франции. Он опроверг слухи о фактической замене концепции автомобиля.
«Пожалуйста, не стоит раздувать. Мы приступаем ко второй части плана по нашему возвращению.
Я слышал, что «Хаас» тоже представит новинки. Болиды «Хааса» будут быстрыми на такой трассе, как «Пол Рикар». Но главная новость заключается в том, что нам больше не придётся беспокоиться о трассах, на которых требуется мощность болида», — приводит слова Абитебуля GrandPX.News.
Сообщается, что во Франции у «Рено» появятся новое переднее антикрыло, днище, система охлаждения, носовая часть и боковые дефлекторы. С помощью обновления команда планирует улучшить результаты на круге на полсекунды.
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