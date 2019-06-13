Р. Браун: предложенная сумма ограничения бюджета в Ф-1 – компромиссный вариант
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал предложение ограничить бюджеты команд «Королевских гонок» до $175 млн, начиная с 2021 года. Многие команды выступили против данной суммы, посчитав её слишком высокой. По мнению Брауна, споры по поводу ограничения бюджета неизбежны.
«Нам приходилось искать компромиссы с самого начала. С предложенной суммой система не будет находиться под постоянным давлением, сможет развиваться. Если произойдёт что-то кризисное, мы сможем ещё сократить лимит.
Мы держим дверь приоткрытой, придерживаем её ногой. Это самое важное», — приводит слова Брауна GrandPX.News.
Сегодня, 13 июня, представители команд должны собраться в Париже в штаб-квартире ФИА, чтобы продолжить обсуждение изменений регламента.
ФИА хочет собрать команды Ф-1 в Париже для обсуждения изменения регламента
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