Р. Браун: предложенная сумма ограничения бюджета в Ф-1 – компромиссный вариант

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал предложение ограничить бюджеты команд «Королевских гонок» до $175 млн, начиная с 2021 года. Многие команды выступили против данной суммы, посчитав её слишком высокой. По мнению Брауна, споры по поводу ограничения бюджета неизбежны.

«Нам приходилось искать компромиссы с самого начала. С предложенной суммой система не будет находиться под постоянным давлением, сможет развиваться. Если произойдёт что-то кризисное, мы сможем ещё сократить лимит.

Мы держим дверь приоткрытой, придерживаем её ногой. Это самое важное», — приводит слова Брауна GrandPX.News.

Сегодня, 13 июня, представители команд должны собраться в Париже в штаб-квартире ФИА, чтобы продолжить обсуждение изменений регламента.