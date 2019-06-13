«Пирелли» не привезёт на Гран-при России самый мягкий тип шин

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы, которые получат команды во время Гран-при России, запланированный с 27 по 29 сентября.
В Сочи итальянская компания привезет шины С4 (он будет называться «софт»), С3 («медиум») и С2 («хард»). Такие же составы были использованы в Австралии, Китае и Азербайджане. Таким образом, «Пирелли» не привезёт в Россию самый мягкий тип шин С5, хотя гонка в Сочи традиционно отличается слабым износом покрышек и тактикой с одним пит-стопом.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Пирелли»
Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды, по правилам, получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использовал в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.
- 13 июня 2019
-
15:53
-
15:30
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:56
-
12:06
-
11:14
-
10:29
-
09:39
-
09:17
- 12 июня 2019
-
23:57
-
22:06
-
20:42
-
19:51
-
19:29
-
17:49
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19
-
09:31
-
01:14
-
01:01
-
00:51
- 11 июня 2019
-
23:48
-
21:59
-
20:56
-
19:15
-
18:03
-
16:39