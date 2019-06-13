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«Пирелли» не привезёт на Гран-при России самый мягкий тип шин

«Пирелли» не привезёт на Гран-при России самый мягкий тип шин
Авто / Формула-1 0

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы, которые получат команды во время Гран-при России, запланированный с 27 по 29 сентября.

В Сочи итальянская компания привезет шины С4 (он будет называться «софт»), С3 («медиум») и С2 («хард»). Такие же составы были использованы в Австралии, Китае и Азербайджане. Таким образом, «Пирелли» не привезёт в Россию самый мягкий тип шин С5, хотя гонка в Сочи традиционно отличается слабым износом покрышек и тактикой с одним пит-стопом.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Пирелли»

Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды, по правилам, получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использовал в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.

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