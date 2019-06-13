Вольф: оставьте регламент в покое, и остальные подтянутся к лидерам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что смена регламента не поможет избавиться от доминирования одной из команд.



«В прошлом, когда топ-команды отрывались от соперников, стандартной реакцией была смена регламента. Люди думают, что это помогает догнать лидеров. Я же считаю, что всё наоборот — если оставить регламент в покое, то ситуация постепенно выровняется.



Это можно было увидеть на примере регламентов на двигатели. Если не трогать регламент на шасси, то постепенно всё больше команд сможет выжимать максимум возможного. Но команды считали, что если они покрутят рулетку смены регламента, то окажутся в выигрыше.



Регламент меняли в 2018 и 2019 годах, но лидеры только увеличили свой отрыв. И мы вновь повторяем ошибку, но в нынешней ситуации к нам вряд ли будут прислушиваться. Оставьте регламент в покое и команды подтянутся к лидерам», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.