SMP Racing наложила вето на переход WEC на новые шины «Мишлен» в Ле-Мане

Руководство команды SMP Racing объяснило причину, по которой они наложили вето на переход чемпионата на более быстрые и конкурентоспсобные шины «Мишлен» на гонке «24 часа Ле-Мана».



«Мы не хотели приезжать в Ле-Ман с новыми шинами, о поведении которых мы ничего не знаем. Если участвовать в гонках на новых типах резины, то мы должны провести полноценную подготовку с «Мишлен», — приводит слова Себастьяна Филиппа, управляющего директора ART Grand Prix, Autosport.



У команд-участников чемпионата WEC ещё в апреле спросили мнения о том, поддержат ли они переход на новые, более быстрые и конкурентоспособные шины в финале сезона в Ле-Мане. Требовалось единогласное решение всех команды, и SMP Racing ответили отказом.