SMP Racing наложила вето на переход WEC на новые шины «Мишлен» в Ле-Мане
Руководство команды SMP Racing объяснило причину, по которой они наложили вето на переход чемпионата на более быстрые и конкурентоспсобные шины «Мишлен» на гонке «24 часа Ле-Мана».
«Мы не хотели приезжать в Ле-Ман с новыми шинами, о поведении которых мы ничего не знаем. Если участвовать в гонках на новых типах резины, то мы должны провести полноценную подготовку с «Мишлен», — приводит слова Себастьяна Филиппа, управляющего директора ART Grand Prix, Autosport.
У команд-участников чемпионата WEC ещё в апреле спросили мнения о том, поддержат ли они переход на новые, более быстрые и конкурентоспособные шины в финале сезона в Ле-Мане. Требовалось единогласное решение всех команды, и SMP Racing ответили отказом.
- 13 июня 2019
-
18:48
-
17:36
-
16:48
-
15:53
-
15:30
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:56
-
12:06
-
11:14
-
10:29
-
09:39
-
09:17
- 12 июня 2019
-
23:57
-
22:06
-
20:42
-
19:51
-
19:29
-
17:49
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19
-
09:31
-
01:14
-
01:01
-
00:51
- 11 июня 2019
-
23:48
-
21:59
-
20:56
Партнерский контент