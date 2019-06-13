«Макларен» нацелен на участие в WEC в следующем сезоне

Руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что команда рассматривает возможность заявки в чемпионат WEC в следующем сезоне.



«Мы всерьёз рассматриваем возможность возвращения «Макларена» в чемпионат мира по гонкам на выносливость после того, как получили регламент чемпионата. Мы хотели бы использовать тот болид, что мы уже создали при помощи наших технологий. Новый регламент это позволяет.



Мы хотим принять участие в чемпионате WEC уже в следующем сезоне. Нам нельзя терять время, решение должно быть принято уже в ближайшее время. Подчеркну, что если мы будем участвовать в чемпионате WEC, то это будет полностью независимо от чемпионата Формулы-1», — приводит слова Зака Брауна официальный сайт гонки «24 часа Ле-Мана».