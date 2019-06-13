«Феррари» отозвала апелляцию на штраф Феттеля, но ещё может добиться его отмены

Команда «Феррари» официально подтвердила, что отозвала уведомление о намерении обжаловать штраф Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, сообщает RaceFans. При этом у итальянской команды остаётся возможность добиться пересмотра решения стюардов, ссылаясь на пункт 14.1.1 правил, согласно которому команды имеют право на пересмотр наказания, если смогут предоставить ранее не известную информацию.



Напомним, Феттель в результате ошибки выехал за пределы трассы. Возвращаясь назад, он заблокировал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сохранив за собой лидерство. После этого стюарды за блокировку оштрафовали Себастьяна на пять секунд.



После окончания гонки Феттель был взбешён решением стюардов. Он заявил, что у него украли победу. Феттель признался, что вышел на церемонию награждения лишь из уважения к Хэмилтону и гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, финишировавшему третьим.