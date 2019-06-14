Команды Формулы-1 получили гарантии, что лимит на бюджеты больше не изменят

Стали известны некоторые нюансы, позволившие командам Формулы-1, ФИА и владельцам Ф-1 из Liberty единогласно договориться о продлении дедлайна на утверждение регламента на сезон-2021 до октября 2019 года. Ранее сообщалось, что пять из десяти команд чемпионата мира опасаются, что при продлении дедлайна топ-команды попробуют ещё ослабить будущий лимит на бюджеты, запланированный на отметке в 175 млн долларов.
По данным BBC, во время встречи в Париже в четверг, 13 июня, команды подписали письмо, гарантирующее, что предложения по лимиту на бюджету и другим деталям финансового регламента не могут претерпеть новых изменений. Таким образом «Рено», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Рейсинг Пойнт» могут не опасаться дальнейшего увеличения лимита перед окончательным утверждением регламента.
Напомним, что в настоящий момент три топ-команды Формулы-1 — «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» — тратят от 300 до 400 млн долларов ежегодно. Ожидается, что с учётом ряда исключений в лимите максимальные траты команд в 2021 году и далее будут составлять не более 250 млн долларов.
- 14 июня 2019
-
01:21
-
00:49
- 13 июня 2019
-
23:38
-
22:45
-
21:59
-
20:54
-
19:54
-
18:48
-
17:36
-
16:48
-
15:53
-
15:30
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:56
-
12:06
-
11:14
-
10:29
-
09:39
-
09:17
- 12 июня 2019
-
23:57
-
22:06
-
20:42
-
19:51
-
19:29
-
17:49
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19