Команды Формулы-1 получили гарантии, что лимит на бюджеты больше не изменят

Стали известны некоторые нюансы, позволившие командам Формулы-1, ФИА и владельцам Ф-1 из Liberty единогласно договориться о продлении дедлайна на утверждение регламента на сезон-2021 до октября 2019 года. Ранее сообщалось, что пять из десяти команд чемпионата мира опасаются, что при продлении дедлайна топ-команды попробуют ещё ослабить будущий лимит на бюджеты, запланированный на отметке в 175 млн долларов.



По данным BBC, во время встречи в Париже в четверг, 13 июня, команды подписали письмо, гарантирующее, что предложения по лимиту на бюджету и другим деталям финансового регламента не могут претерпеть новых изменений. Таким образом «Рено», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Рейсинг Пойнт» могут не опасаться дальнейшего увеличения лимита перед окончательным утверждением регламента.



Напомним, что в настоящий момент три топ-команды Формулы-1 — «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» — тратят от 300 до 400 млн долларов ежегодно. Ожидается, что с учётом ряда исключений в лимите максимальные траты команд в 2021 году и далее будут составлять не более 250 млн долларов.

Стали известны важные детали регламента Формулы-1 на 2021 год