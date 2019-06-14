Хаккинен: стоит подумать о введении трёх постоянных стюардов в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен после скандала, который возник во время Гран-при Канады, предложил пересмотреть правила, касающиеся стюардов.

Напомним, стюарды наказали пятисекундным штрафом пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за блокировку гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Из-за штрафа Феттель, финишировавший первым, лишился победы. По мнению Хаккинена, стоит задуматься над тем, чтобы сделать состав стюардов постоянным.

«В своё время у меня и у Михаэля Шумахера было больше свободы в гонках. Да, тогда было не так много камер, которые фиксировали каждый шаг. Думаю, что с нынешними правилами у нас было бы много штрафов.

ФИА делает отличную работу, Формула-1 становится более безопасной. Но стюарды находятся под огромным давлением. ФИА и Формуле-1 стоит подумать над тем, как дать гонщикам бороться, использовав реалистичный подход.

Возможно, стоит подумать о введении трёх постоянных стюардов. Четвёртым стюардом или советником может стать пилот. Думаю, Формуле-1 пойдёт на пользу, если на каждом Гран-при будут работать одни и те же люди», — цитирует Хаккинена F1i.com.