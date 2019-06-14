Оруджев рад, что за год «СМП Рейсинг» отыграла в Ле-Мане более трёх секунд

Российский пилот команды SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал результат квалификации гонки «24 часа Ле-Мана». Экипаж SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразана (спортпрототип BR1 №17) показал свой лучший результат в третьем сегменте квалификации: 3:15.159, что позволило ему занять третью позицию на стартовой решетке и показать лучший результат среди негибридных автомобилей.
«Квалификации прошли отлично. В двух её частях я выступал на новой резине, и в среду мне удалось превзойти один из автомобилей Toyota, заняв второе место. Конечно, сегодня времена улучшались, потому что трасса стала более «накатанной» и погода изменилась. В самой важной части квалификации, которая проходила в четверг, все условия позволяли показать лучшее время.
Мы удачно расположились на трассе, трафик практически не помешал быстрому кругу, и я смог улучшить время нашего экипажа. В прошлом году наше лучшее время составило 3:19.483, а в этом – 3:16.165 Разница составила более трёх секунд, что говорит о большом прогрессе команды SMP Racing за прошедший год», — цитирует Оруджева пресс-служба SMP Racing.
Суточный марафон «24 часа Ле-Мана» стартует в субботу 15 июня в 16:00 мск.
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