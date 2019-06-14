Гасли: «Ред Булл» привезёт интересные обновления во Францию

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что во Франции команду ждут важные обновления. По мнению Гасли, они помогут улучшить результаты команды, неудачно выступившей в Канаде.

«Гонка в Канаде получилась очень сложной, результат разочаровывает. Мы могли занять четвёртое место, сперва болид работал хорошо. Но наша тактика не сработала. Когда я оказался позади Лэнса Стролла, обнаружил, что двигатель и тормоза начали перегреваться. В итоге мне пришлось снизить мощность, чтобы доехать до финиша.

Этот результат не соответствует потенциалу «Ред Булл». Мы знали, что особенности трассы не подходят нашему болиду. Надеюсь, что во Франции мы сможем добиться успеха, там у нас будут интересные обновления», — приводит слова Гасли Racer.