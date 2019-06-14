Зафнауэр — об изменении регламента: важно сохранить ДНК Формулы-1

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился мнением о грядущих изменениях регламента Формулы-1.

«Важно сохранить ДНК Формулы-1. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны. Посмотрите на Формулу-2, там машины не развиваются, но это не влияет на качество гонок. Говорят, там отличные гонки. Но сколько человек бы их смотрело, если бы они не проходили совместно с Формулой-1? Я уверен, что там действительно хорошие гонки, но нужно быть внимательными и осторожными.

Я думаю, что очень важно сделать более равномерное распределение доходов. Это помогло бы командам в середине таблицы тратить больше денег, чтобы сократить отставание от лидеров. Я думаю, что так и будет. И мы приветствуем этот шаг.

Ограничение бюджета возможно окажет влияние на топовые команды, которые тратят больше денег, чем мы. Уверен, что ограничение поможет и обеспечит более плотную борьбу», —приводит слова Зафнауэра RaceFans.