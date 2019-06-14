В WEC подтвердили переход на гиперкары, «Тойота» и «Астон Мартин» участвуют

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC официально опубликовали новый регламент, который вступит в силу с сезона-2020/2021. Как ранее и планировалось, топовый класс LMP1 получит новое название «Гиперспорт» (правда, пока оно носит неофициальный характер), а выступать в нём вместо нынешних прототипов будут так называемые гиперкары, которые внешне должны быть больше похожи на серийную технику. Гиперкары будут весить 1100 кг, мощность двигателей составит 750 л.с.



Позднее по ходу пятницы, 14 июня, своё участие в обновлённом классе подтвердили два автопроизводителя — «Астон Мартин» и «Тойота». «Астон Мартин» выставит в сезоне-2020/2021 как минимум два гиперкара Valkyrie (в создании её серийной версии принимал участие Эдриан Ньюи). Автомобиль будет оснащён атмосферным двигателем V12 объёмом 6,5 литра.

Aston Martin Valkyrie

Что касается «Тойоты», то японский коллектив пока не определился с названием своего будущего гиперкара. Автомобиль будет создан на базе концепта суперкара GR Super Sport.

Ранее стало известно о планах команды ByColles тоже подготовить свой гиперкар. Не исключала прихода в WEC и команда «Макларен». Российская программа «СМП Рейсинг» со своей стороны отмечала, что до вступления новых правил ещё достаточно времени, чтобы принять решение насчёт будущего участия в WEC.