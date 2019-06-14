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Сироткин: мы можем быть довольны темпом и потенциалом машины

Сироткин: мы можем быть довольны темпом и потенциалом машины
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин подвёл итоги квалификации к суточному марафону «24 часа Ле-Мана», где его экипаж показал третье время, уступив только двум экипажам «Тойоты».

«Квалификацию провели на самом деле неплохо. Ощущения от машины, скажем так, были переменчивы и зависели от условий. Есть свои небольшие слабые стороны, но есть и сильные. В целом, я думаю, что темпом и потенциалом машины мы можем быть довольны, что и показали ранее. В гонке могут появиться дополнительные сложности — мы не смогли их проверить, но подозреваем, что они возникнут. Гонка — это отдельная тема, но по результатам квалификации машиной мы можем быть довольны», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

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