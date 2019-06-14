Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Бакстон: если «Ред Булл» решит вернуть Квята, это будет заслуженно

Бакстон: если «Ред Булл» решит вернуть Квята, это будет заслуженно
Авто / Формула-1 0

Известный журналист и обозреватель Формулы-1 Уилл Бакстон оценил шансы пилота «Торо Россо» Даниила Квята на возможное возвращение в «Ред Булл». Бакстон полагает, что ожидать перестановок в ближайшее время не следует. Вместе с тем он подчеркнул, что россиянин заслуживает места в австрийской команде.

«Я даже не думаю, что вам нужно сравнивать выступления Квята и Гасли, чтобы прийти к выводу, что Даниил заслуживает машину, с которой можно бороться за подиум и победы. На данный момент его выступления — одни из самых впечатляющих в сезоне. После возвращения в Формулу-1 он показывает уровень, которого мы прежде не видели.

Что касается возможных перестановок, я не думаю, что менять пилотов в ходе сезонов — здоровое решение. Но в «Ред Булл» уже проходили подобные ситуации. Это является темой для обсуждения в паддоке на протяжении нескольких уик-эндов. Но мало кто верит, что «Ред Булл» решится на перестановки до летнего перерыва или даже до конца года. Лично я надеюсь, что Гасли справится с задачей, но если решение о переводе Квята в главную команду будет принято, это будет заслуженно», — приводит слова Бакстона официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент