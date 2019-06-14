C 2020 года за участие в тренировках Ф-1 будут начисляться баллы в суперлицензию

Сегодня, 14 июня, в Париже состоялось заседание Всемирного совета ФИА. На нём было принято важное решение, коснувшееся системы начисления баллов в суперлицензию. На данный момент участие в гонках Формулы-1 могут принимать пилоты, имеющие 40 баллов и заработавшие их на протяжении трёх лет. Участие в свободных тренировках возможно при наличии в лицензии 25 баллов.
С 2020 года у пилотов появится новая возможность зарабатывать балы в суперлицензию. Участники свободных практик, преодолевшие в них более 100 км и не получившие штрафа, будут получать 1 балл в лицензию. При этом возможность начисления таких очков лимитирована. За три года можно заработать лишь 10 баллов, сообщает пресс-служба ФИА.
Отмечается, что в список чемпионатов, за участие в которых начисляются очки в суперлицензию, добавлена серия W, но при этом распределение баллов пока не регламентировано.
- 14 июня 2019
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