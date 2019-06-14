Ферстаппен: надеюсь, что во Франции «Ред Булл» сможет побороться с лидерами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Франции, выразив надежду, что австрийская команда сумеет составить конкуренцию соперникам из «Мерседеса» и «Феррари».
«Этап во Франции — всё ещё новый для Формулы-1, что усложняет задачу всем командам. Я не гонялся на этой трассе вплоть до 2018 года. В минувшем году мы выступили здесь неплохо и благодаря стратегии попали на второе место, что было хорошим результатом.
Трасса в Ле-Кастелле непростая, с широкими входами в поворот, что отличает её от большинства трасс чемпионата. В целом хорошо, что у нас есть гонка во Франции. Это трасса с историей, и она славится своей безопасностью. Кроме того, она находится недалеко от дома, что немного упрощает жизнь. Мы выжали максимум на этапе в Канаде и продолжаем упорно работать ради прогресса. Чувствую себя в машине комфортно и надеюсь, что во Франции «Ред Булл» сможет побороться с лидерами», — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».
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