C 2022 года WRC перейдёт на гибридные силовые установки

14 июня в Париже состоялось заседание Всемирного совета ФИА. На нём был рассмотрен важнейший вопрос для будущего чемпионата мира по ралли. По итогам встречи было утверждено решение, согласно которому с 2022 года на машинах чемпионата WRC будут использоваться гибридные силовые установки, сообщает пресс-служба ФИА.

В первые три года компоненты гибридной силовой установки во многом будут стандартизированы. А уже с 2025 года команды получат большую свободу действий. Также сообщается, что с 2022 года в WRC появится единый поставщик шин.

Напомним, что в этот уик-энд в Италии проходит Ралли Сардинии. После прохождения девяти спецучастков лидерство удерживает пилот Hyundai Дэнни Сордо, действующий чемпион мира Себастьен Ожье сошёл с дистанции.