Абитебуль: Гран-при Канады был примером того, на что мы способны
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль остался доволен итогами Гран-при Канады, отметив, что этот этап стал примером, как команда может выступать в отсутствие проблем.
«Это хороший командный результат. Лучший из тех, на которые мы могли рассчитывать. Мы вернулись в борьбу и оказались близки к «Макларенам». Кроме того, уик-энд прошёл без проблем. Мы смогли посмотреть, на что способен наш болид, когда у нас нет проблем.
Канада стала очередным показателем того, как проблемы с самого начала сезона влияли на нашу результативность. Это был пример того, на что мы способны. Мы работали на протяжении всего уик-энда идеально, не допуская ошибок. Это показательный этап», — приводит слова Сириля Абитебуля Mototsport.
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