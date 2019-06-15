Абитебуль: Гран-при Канады был примером того, на что мы способны

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль остался доволен итогами Гран-при Канады, отметив, что этот этап стал примером, как команда может выступать в отсутствие проблем.



«Это хороший командный результат. Лучший из тех, на которые мы могли рассчитывать. Мы вернулись в борьбу и оказались близки к «Макларенам». Кроме того, уик-энд прошёл без проблем. Мы смогли посмотреть, на что способен наш болид, когда у нас нет проблем.



Канада стала очередным показателем того, как проблемы с самого начала сезона влияли на нашу результативность. Это был пример того, на что мы способны. Мы работали на протяжении всего уик-энда идеально, не допуская ошибок. Это показательный этап», — приводит слова Сириля Абитебуля Mototsport.