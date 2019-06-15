Хорнер — об ограничении бюджетов: умные найдут, где получить преимущество

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал детали регламента на сезон 2021 года, касающиеся изменений правил закрытого парка.



«Когда впервые ввели правило закрытого парка, все думали, что это создаст опасность для пилотов. Любым изменениям нужно давать шанс и смотреть, как они будут работать, оказывать влияние на расходы команд и какие у этого будут последствия. Возможно, правила закрытого парка не должны быть такими жёсткими, командам нужно давать возможность менять настройки антикрыльев, но детали должны быть омологированы.



Что касается предстоящего ограничения бюджетов, то умные команды всегда найдут, где возможно получить преимущество. В Формуле-2 одинаковые детали, но команды всё равно выступают по-разному. Всё зависит от людей и умения использовать свои ресурсы», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.