Зак Браун — о возможном возвращении Алонсо: в «Макларене» нет свободных мест

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не сможет найти место для Фернандо Алонсо, если тот решит вернуться в Формулу-1.
«Если Алонсо попросится в команду, то мне придётся звонить Чейзу Кэри с просьбой выставить три болида на старт. У наших гонщиков долгосрочные соглашения, мы ими довольны. Если Алонсо позвонит, то должен сказать, что сейчас в «Макларене» нет свободных мест», — приводит слова Зака Брауна Auto Motor und Sport.
Ранее стало известно, что Фернандо Алонсо покинет гонки на выносливость по окончании сезона и может сосредоточиться на подготовке к выступлению на «Дакаре» в 2020 году. Испанец пока не раскрывает планов на следующий сезон.
В составе «Тойоты» в следующем сезоне гонок WEC Фернандо Алонсо заменит бывший пилот «Торо Россо» Брендон Хартли. Представитель Новой Зеландии уже успешно участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2017 году и выиграл соревнования. Он является двукратным чемпионом WEC в составе «Порше» в категории LMP1.
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