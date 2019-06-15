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Алонсо в 2021 году собирается вернуться в WEC

Алонсо в 2021 году собирается вернуться в WEC
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что он вернётся в чемпионат WEC в 2021 году после смены технического регламента.

«Совершенно точно, что в 2021, 2022 и 202 годах я буду выступать на гиперкарах. Я и раньше говорил, что я не прощаюсь с WEC окончательно. Вопрос только в том, когда я вернусь, через два года, три или через пять лет. Мне понравилась новая концепция, новый технический регламент. Я искренне надеюсь, что к «Астон Мартину» и «Тойоте» присоединится ещё больше марок.

Я пока не знаю, как эти болиды будут выглядеть внешне, на концепт-артах они совершенно одинаковые. Но, если они будут близки по своим характеристикам, то гонки будут очень интересными», — приводит слова Фернандо Алонсо AS.

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