Алонсо в 2021 году собирается вернуться в WEC
Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что он вернётся в чемпионат WEC в 2021 году после смены технического регламента.
«Совершенно точно, что в 2021, 2022 и 202 годах я буду выступать на гиперкарах. Я и раньше говорил, что я не прощаюсь с WEC окончательно. Вопрос только в том, когда я вернусь, через два года, три или через пять лет. Мне понравилась новая концепция, новый технический регламент. Я искренне надеюсь, что к «Астон Мартину» и «Тойоте» присоединится ещё больше марок.
Я пока не знаю, как эти болиды будут выглядеть внешне, на концепт-артах они совершенно одинаковые. Но, если они будут близки по своим характеристикам, то гонки будут очень интересными», — приводит слова Фернандо Алонсо AS.
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