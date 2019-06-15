Экипажи SMP Racing занимают 4-е и 5-е место после 3 часов гонки в Ле-Мане

На автодроме «Сарта», Франция, в эти минуты проходит знаменитая гонка «24 часа Ле-Мана». После первых трёх часов суточного марафона в гонке лидирует экипаж «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Второе место удерживает другой экипаж «Тойоты» — Фернандо Алонсо, Казуки Накадзима, Себастьен Буэми.

Тройку лучших замыкает экипаж Rebellion Racing в составе Натаниэля Бертона, Густаво Менезеса и Лорена Томаса. Экипаж SMP Racing в составе Стоффеля Вандорна, Михаила Алёшина и Виталия Петрова — на четвёртом месте. Следом за ним располагается вторая машина российской команды, пилотируемая Сергеем Сироткиным, Егором Оруджевым и Стефаном Сарразеном.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жана-Эрика Верня занимает второе место в LMP2 и седьмое — в генеральной классификации.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после трёх часов

1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 50 кругов

2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — +1.03,890

3. (LMP1 — 3) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — +2.09,883

4. (LMP1 — 5) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 49 кругов

5. (LMP1 — 3) С. Сироткин/С. Сарразен/Е. Оруджев (SMP Racing) — 49 кругов

6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 48 кругов

7. (LMP2 — 2) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 48 кругов.