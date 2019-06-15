Петров: на первом отрезке возникла заминка на пит-стопе — машина не заводилась

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал итоги первого отрезка гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана», которая проходит в эти минуты. По словам россиянина, первые часы прошли неплохо, хотя и не обошлось без трудностей.

«Отрезок прошёл неплохо, но возникла заминка на первом пит-стопе — машина не заводилась. Мы проиграли на этом время, но ничего. Потом пытались отыграться, и всё неплохо складывается. В остальном проблем не возникало.

Те, кто стартуют первыми, всегда едут по грязной трассе, изучают машину и докладывают команде и пилотам, чтобы они перестроились. Я уже проанализировал некоторые свои ошибки, сделал выводы на следующие отрезки. Теперь нужно поберечь резину — не нужно слишком сильно атаковать, чтобы шины оставались “живыми”. Здесь многое зависит от трафика — в некоторых местах из-за круговых можно потерять до десяти секунд, но пока всё хорошо", — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.