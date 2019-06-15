Экипаж Алёшина и Петрова — 3-й после 6 часов гонки в Ле-Мане

Во Франции продолжается знаменитый суточный марафон «24 часа Ле-Мана». После 6 часов гонки лидерство удерживает экипаж «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Второе место — у другого экипажа «Тойоты», который представлен Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми.
В тройку лучших ворвался один из экипажей российской команды SMP Racing, пилотируемый Михаилом Алёшиным, Стоффелем Вандорном и Виталием Петровым. Второй экипаж SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена занимает пятое место.
Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жана-Эрика Верня занимает второе место в LMP2 и восьмое — в генеральной классификации.
WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после трёх часов
1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 98 кругов
2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 97
3. (LMP1 — 3) С. Сироткин/С. Сарразен/Е. Оруджев (SMP Racing) (LMP1 — 3) — 96
4. (LMP1 — 4) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 96
5. (LMP1 — 5) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 96
6. (LMP1 — 6) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 94
7. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 93
8. (LMP2 — 2) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 93
Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.
- 15 июня 2019
-
22:27
-
22:10
-
21:19
-
20:46
-
20:30
-
19:05
-
18:36
-
17:37
-
16:13
-
15:52
-
14:47
-
13:59
-
12:37
-
11:47
-
11:01
-
10:15
-
09:49
-
00:24
- 14 июня 2019
-
23:54
-
22:26
-
21:59
-
20:57
-
19:52
-
18:45
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
15:56
-
15:47
-
14:56
-
14:00
-
13:30
-
12:44
-
11:53
-
11:42