Экипаж Алёшина и Петрова — 3-й после 6 часов гонки в Ле-Мане

Во Франции продолжается знаменитый суточный марафон «24 часа Ле-Мана». После 6 часов гонки лидерство удерживает экипаж «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Второе место — у другого экипажа «Тойоты», который представлен Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми.

В тройку лучших ворвался один из экипажей российской команды SMP Racing, пилотируемый Михаилом Алёшиным, Стоффелем Вандорном и Виталием Петровым. Второй экипаж SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена занимает пятое место.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жана-Эрика Верня занимает второе место в LMP2 и восьмое — в генеральной классификации.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после трёх часов



1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 98 кругов

2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 97

3. (LMP1 — 3) С. Сироткин/С. Сарразен/Е. Оруджев (SMP Racing) (LMP1 — 3) — 96

4. (LMP1 — 4) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 96

5. (LMP1 — 5) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 96

6. (LMP1 — 6) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 94

7. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 93

8. (LMP2 — 2) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 93

Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.