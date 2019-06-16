Алёшин: есть ощущение, что обломок Rebellion повредил машину

Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин поделился впечатлениями от пройденного отрезка гонки «24 часа Ле-Мана», выразив опасения, что машина BR1 могла получить повреждения вследствие попадания обломков от машины соперников.
«Отрезок прошёл нормально, учитывая все обстоятельства. Дело в том, что начал идти дождь, и я решил не рисковать, а Rebellion решил рискнуть — обогнал меня и сразу же влетел в стену. Я понимал, что нет смысла рисковать, потому что гонку сейчас не выиграешь, а проиграть можешь.
Но всё-таки обломок от Rebellion прилетел к нам, мы на этом потеряли много времени, тем не менее в конце, несмотря на то, что я упустил позицию относительно партнёров по команде, в конце ехали вместе с Сергеем Сироткиным. Скучно не было. Есть ощущение, что обломок повредил машину. Мы поменяли переднюю часть, но что-то немножко повредилось, потому что баланс машины поменялся и будет немного сложнее. Но ничего страшного", — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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