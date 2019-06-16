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Одна из машин SMP Racing сошла, Русинов лидирует в LMP2 после 17 часов гонки

Одна из машин SMP Racing сошла, Русинов лидирует в LMP2 после 17 часов гонки
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Во Франции продолжается суточный марафон «24 часа Ле-Мана». После 17 часов гонки дуэт лидеров неизменен. Лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом. Второе место ещё у одного экипажа «Тойоты», в состав которого входят Фернандо Алонсо, Казуки Накадзима и Себастьен Буэми.

Тройку лучших замыкает машина SMP Racing, с Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном на борту. Другая машина SMP Racing вынуждена была сойти с дистанции.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жан-Эрика Верня занимает первое место в LMP2 и шестое — в генеральной классификации.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после 17 часов

1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 270 кругов
2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 269
3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 265
4. (LMP1 — 4) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 265
5. (LMP1 — 5) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 262
6. (LMP2 — 1) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 258.

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