Петров: мне очень не везёт с трафиком

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров поделился впечатлениями от своего ночного отрезка в гонке «24 часа Ле-Мана», посетовав на большие проблемы, создаваемые трафиком.

«Если честно, мне очень не везёт с трафиком, потому что каждый круг я теряю по четыре-пять секунд из-за круговых и не могу ничего с этим поделать — ведь рисковать нельзя, а они едут по середине… В этом плане я очень удивлён, слишком плотный был трафик. Пит-стопы проходят хорошо, без заминок, машина работает, управляет хорошо. В целом мы пока довольны», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Напомним, машина SMP Racing c Петровым на борту входила в топ-3 после 17 часов гонки. Другой экипаж SMP Racing прекратил борьбу в гонке после аварии Егора Оруджева.