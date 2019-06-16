Петров: мне очень не везёт с трафиком

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров поделился впечатлениями от своего ночного отрезка в гонке «24 часа Ле-Мана», посетовав на большие проблемы, создаваемые трафиком.
«Если честно, мне очень не везёт с трафиком, потому что каждый круг я теряю по четыре-пять секунд из-за круговых и не могу ничего с этим поделать — ведь рисковать нельзя, а они едут по середине… В этом плане я очень удивлён, слишком плотный был трафик. Пит-стопы проходят хорошо, без заминок, машина работает, управляет хорошо. В целом мы пока довольны», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Напомним, машина SMP Racing c Петровым на борту входила в топ-3 после 17 часов гонки. Другой экипаж SMP Racing прекратил борьбу в гонке после аварии Егора Оруджева.
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