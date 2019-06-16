Экипаж Русинова 20 минут простоял в боксах и проиграл соперникам по LMP2 4 круга

«Тойота» Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса продолжает лидировать после 19 часов суточного марафона «24 часа Ле-Мана». Второе место у другого экипажа «Тойоты» — в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми. Тройку лучших замыкает машина SMP Racing с Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном на борту.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жан-Эрика Верня, лидировавший в LMP2 на протяжении нескольких часов, столкнулся с техническими проблемами и вынужден был 20 минут простоять в боксах, в результате чего проиграл 4 круга соперникам по классу. После 19 часов машина Русинова и его напарников по команде занимает 12-е место в генеральной классификации и седьмое — в LMP2.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после 19 часов



1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 302 кругF

2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 301

3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 297

4. (LMP1 — 4) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 294

5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 290

6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 288...

12. (LMP2 — 7) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 283