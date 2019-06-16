Оруджев: маршалы не разрешили мне продолжить гонку и были категоричны

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев рассказал о сходе с гонки «24 часа Ле-Мана» и извинился перед командой за допущенную ошибку.

«Я сел ночью, проехал один стинт, держали стабильный отрыв от Rebellion, но на втором я допустил ошибку и сильно “убрался”. Не повезло с местом, потому что обычно именно здесь “убираешься” сильно. На самом деле я хотел продолжить, потому что у машины повреждения были в основном визуальные, то есть все бампера можно легко заменить, до боксов оставалось меньше километра, можно было дотянуть.

Но так как в случае повышенной перегрузки во время удара срабатывает сигнал для скорой, маршалы не разрешили мне продолжить, хотя я чувствовал себя хорошо. Потом там же “убралась” машина LMP2, у неё тоже горел медицинский значок, но им разрешили продолжить. В моём случае они почему-то были достаточно категоричны. Сказали, что можно будет продолжить после освидетельствования. Но если ты уходишь на десять метров от машины, то гонка закончена, так что выбора не было. А если не послушать маршалов, тебя снимут с гонки.

Они достаточно быстро посадили меня в скорую, несмотря на мои протесты, но что есть, то есть.

Хотел бы извиниться перед каждым членом нашей команды. Механики и инженеры за эту неделю проделали огромную работу. Все представители SMP Racing отработали отлично, и очень обидно, что подвёл партнёров — Стефана Сарразена и Сергея Сироткина. Так что это очень грустный итог", — передаёт слова Оруджева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.