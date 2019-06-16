Сироткин — о сходе с гонки в Ле-Мане: невероятно, что это снова произошло с нами

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин поделился мыслями о сходе экипажа с гонки «24 часа Ле-Мана», которая в эти минуты продолжается на автодроме «Сарта». Экипаж в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена был вынужден прекратить борьбу в ходе ночного отрезка, когда Оруджев попал в аварию.
«Сход. Невероятно, что это вновь произошло с нами. Мы были достаточно быстры, чтобы бороться за подиум, но не смогли даже финишировать. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Болеем за одиннадцатый экипаж», — написал Сироткин на своей официальной странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.
Другая машина SMP Racing, пилотируемая поочередно Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном, занимает третье место в гонке.
- 16 июня 2019
-
14:07
-
13:27
-
12:47
-
11:54
-
11:10
-
10:32
-
09:16
-
01:08
-
00:53
- 15 июня 2019
-
23:49
-
22:27
-
22:10
-
21:19
-
20:46
-
20:30
-
19:05
-
18:36
-
17:37
-
16:13
-
15:52
-
14:47
-
13:59
-
12:37
-
11:47
-
11:01
-
10:15
-
09:49
-
00:24
- 14 июня 2019
-
23:54
-
22:26
-
21:59
-
20:57
-
19:52
-
18:45
-
17:44