Сироткин — о сходе с гонки в Ле-Мане: невероятно, что это снова произошло с нами

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин поделился мыслями о сходе экипажа с гонки «24 часа Ле-Мана», которая в эти минуты продолжается на автодроме «Сарта». Экипаж в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена был вынужден прекратить борьбу в ходе ночного отрезка, когда Оруджев попал в аварию.

«Сход. Невероятно, что это вновь произошло с нами. Мы были достаточно быстры, чтобы бороться за подиум, но не смогли даже финишировать. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Болеем за одиннадцатый экипаж», — написал Сироткин на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Другая машина SMP Racing, пилотируемая поочередно Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном, занимает третье место в гонке.