Экипаж Петрова занимает третье место за два часа до финиша гонки в Ле-Мане

Машина «Тойоты», пилотируемая Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопесом и Майком Конвеем, продолжает уверенно лидировать в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана» после 22 часов гонки. Второе место по-прежнему у другого экипажа «Тойоты» — в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми. Тройку лучших замыкает машина SMP Racing, пилотируемая поочередно Виталием Петровым, Михаилом Алёшиным и Стоффелем Вандорном. Экипаж российской команды отстаёт от лидеров уже на 6 кругов.
Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жан-Эрика Верня занимает 12-е место в генеральной классификации и седьмое — в LMP2.
WEC. 24 часа Ле-Мана. Положение после 22 часов
1. (LMP1 — 1) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — 351 круг
2. (LMP1 — 2) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 350
3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 345
4. (LMP1 — 4) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 341
5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 335
6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 335…
12. (LMP2 — 7) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 330.
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