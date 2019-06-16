Экипаж Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана», экипаж Петрова и Алёшина — третий

На автодроме «Сарта» завершилась знаменитая гонка «24 часа Ле-Мана». Её победителем стала «Тойота», пилотируемая Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми. Большую часть гонки машина шла позади другого экипажа «Тойоты». Но за час до финиша Майк Конвей проколол колесо и упустил лидерство. Третье место досталось экипажу SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна.
Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба Эйтерта финишировал на 11-м месте в генеральной классификации и на шестом — в LMP2.
WEC. 24 часа Ле-Мана. Итоговый протокол
1. (LMP1 — 1) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 385 кругов
2. (LMP1 — 2) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — +16,972
3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 379
4. (LMP1 — 4) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 375
5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 370
6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 367…
11. (LMP2 — 6) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 365.
Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.
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