Экипаж Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана», экипаж Петрова и Алёшина — третий

На автодроме «Сарта» завершилась знаменитая гонка «24 часа Ле-Мана». Её победителем стала «Тойота», пилотируемая Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми. Большую часть гонки машина шла позади другого экипажа «Тойоты». Но за час до финиша Майк Конвей проколол колесо и упустил лидерство. Третье место досталось экипажу SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба Эйтерта финишировал на 11-м месте в генеральной классификации и на шестом — в LMP2.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Итоговый протокол



1. (LMP1 — 1) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 385 кругов

2. (LMP1 — 2) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — +16,972

3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 379

4. (LMP1 — 4) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 375

5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 370

6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 367…

11. (LMP2 — 6) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 365.

Россияне в Ле-Мане: подиум, потеря победы, авария. А Алонсо хоть где-то повезло! Экипаж Алонсо «подобрал» победу, «СМП Рейсинг» завоевала первый подиум в самом престижном классе, а Русинову и Ко опять не повезло.

Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.