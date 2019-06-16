Русинов: кому-то надо руки оторвать, а так всё нормально

Гонщик G-Drive Racing Роман Русинов подвёл итоги гонки «24 часа Ле-Мана», где его экипаж был близок к победе в категории LMP2, однако потерял несколько кругов из-за механической проблемы и не попал на подиум.



«Кому-то надо руки оторвать, а так всё нормально. Не повезло ли нам? Нет, дело не в везении. Есть определённое количество факторов, которые к этому привели. То, что деталь стоила 10 центов, — это отдельная тема. Можно много выводов сделать, но главное в том, что мы взяли бы эту победу, если бы не технические проблемы. Мы, гонщики, сделали свою работу правильно — речь о скорости пилотов, о скорости автомобиля. После 17 часов гонки у нас был отрыв три минуты шесть секунд.



Когда я заехал в боксы на обычный пит-стоп, у нас не завелась машина. Произошла поломка провода, мы потратили довольно много времени, чтоб её обнаружить, и когда она была найдена, устранили её за пять секунд. Это гонки, это спорт, и сложность автоспорта именно в том, что задействованы многие люди, но вместе с этим задействована и техника. Как показывает практика, Ле-Ман ты проигрываешь из-за детали стоимостью меньше евро.



Команда быстрая, хорошо справились. С этой точки зрения отработали на сто процентов, но есть к чему стремиться. Как пилоты мы сделали всё необходимое. Например, по среднему времени круга мы далеко впереди всех, а дальше это уже непредвиденный фактор. Теперь нужно проанализировать, почему это произошло, и сделать выводы», — передаёт слова Русинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Россияне в Ле-Мане: подиум, потеря победы, авария. А Алонсо хоть где-то повезло! Экипаж Алонсо «подобрал» победу, «СМП Рейсинг» завоевала первый подиум в самом престижном классе, а Русинову и Ко опять не повезло.