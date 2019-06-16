Алонсо: сегодня нам сильно повезло, возможно, мы не заслужили победу

Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Экипаж «Тойоты» в составе Алонсо, Себастьена Буэми и Кадзуки Накадзимы занимал второе место за час до финиша, но опередил другой экипаж «Тойоты» (Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес) после того, как конкуренты прокололи шину и были вынуждены сделать пит-стоп.

«Нашей целью на этот уик-энд была победа в чемпионате. Сама гонка складывалась не лучшим образом, экипаж «Тойоты» под номером семь был быстрее нас. Они заслуживали победу, но фортуна распорядилась иначе, трофей достался нам.

Иногда везение является важной частью автоспорта. Сегодня нам сильно повезло. Возможно, мы не заслужили победу, но принимаем её», — приводит слова Алонсо ESPN.