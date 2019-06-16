Петров: никогда за пять лет не было такого, чтобы поведение машин так плавало

Пилот SMP Racing Виталий Петров поделился эмоциями от гонки «24 часа Ле-Мана». Экипаж SMP Racing в составе Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна занял третье место.
«В Ле-Мане ночью и утром скорости обычно выше и двигатель работает мощнее за счёт потока холодного воздуха, сцепление становится лучше, потому что трасса прорезинивается. В этом Ле-Мане всё было наоборот — я показал лучшее время в начале гонки, и после этого никто даже близко не мог приблизиться к нему.
Возможно, шины работали не так или что-то было с покрытием, но что-то сильно влияло на поведение машины. У меня никогда за пять лет не было такого, чтобы поведение машин так плавало. Из-за этого нам приходилось концентрацию держать даже выше, чем обычно», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата».
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