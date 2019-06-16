Вернь: всё решила деталь стоимостью 10 центов, это крайне разочаровывает

Экс-гонщик Формулы-1, партнёр Романа Русинова по экипажу G-Drive Racing Жан-Эрик Вернь прокомментировал итоги суточного марафона «24 часа Ле-Мана», где представители российской команды имели хорошие шансы на победу в категории LMP2, но потеряли несколько кругов из-за механических проблем.



«У нас была превосходная команда, фантастическая машина, два отличных напарника. Думаю, Роман провёл лучшую гонку из всех, в которых я с ним выступал. Наш новичок Йоб тоже выглядел прекрасно. Мы отлично выполнили работу: у нас было трёхминутное преимущество, и всё решила деталь стоимостью 10 центов. Это крайне разочаровывает. Но это автоспорт. Надо подниматься и идти дальше. Вернёмся побеждать в следующем году.



У Романа есть незавершённая победная история. Он давно выигрывал, а я вообще не побеждал. В прошлом году мы выиграли, но были дисквалифицированы — кстати, я считаю тот случай грабежом, — а в этом году потеряли три минуты преимущества. Постараемся сделать третью попытку счастливой», — передаёт слова Верня корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.