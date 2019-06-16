Вернь: всё решила деталь стоимостью 10 центов, это крайне разочаровывает

Экс-гонщик Формулы-1, партнёр Романа Русинова по экипажу G-Drive Racing Жан-Эрик Вернь прокомментировал итоги суточного марафона «24 часа Ле-Мана», где представители российской команды имели хорошие шансы на победу в категории LMP2, но потеряли несколько кругов из-за механических проблем.
«У нас была превосходная команда, фантастическая машина, два отличных напарника. Думаю, Роман провёл лучшую гонку из всех, в которых я с ним выступал. Наш новичок Йоб тоже выглядел прекрасно. Мы отлично выполнили работу: у нас было трёхминутное преимущество, и всё решила деталь стоимостью 10 центов. Это крайне разочаровывает. Но это автоспорт. Надо подниматься и идти дальше. Вернёмся побеждать в следующем году.
У Романа есть незавершённая победная история. Он давно выигрывал, а я вообще не побеждал. В прошлом году мы выиграли, но были дисквалифицированы — кстати, я считаю тот случай грабежом, — а в этом году потеряли три минуты преимущества. Постараемся сделать третью попытку счастливой», — передаёт слова Верня корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
- 16 июня 2019
-
20:02
-
20:00
-
19:32
-
19:07
-
18:52
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
17:38
-
16:17
-
16:03
-
15:21
-
14:07
-
13:27
-
12:47
-
11:54
-
11:10
-
10:32
-
09:16
-
01:08
-
00:53
- 15 июня 2019
-
23:49
-
22:27
-
22:10
-
21:19
-
20:46
-
20:30
-
19:05
-
18:36
-
17:37
-
16:13
-
15:52
-
14:47
-
13:59
-
12:37