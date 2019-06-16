В «Тойоте» прокомментировали ошибку с заменой шины на «24 часах Ле-Мана»

Технический директор «Тойоты» Паскаль Васселон прокомментировал инцидент, случившийся в концовке гонки «24 часа Ле-Мана». Инженеры «Тойоты» должны были поменять шину экипажа #7 после прокола, но в итоге заменили не то колесо. Из-за этой ошибки экипаж Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса упустил победу.

«Почему не заменили все четыре шины? Такой вариант был, но тогда нужно было менять на комплект, который уже преодолел четыре отрезка, это не идеальный вариант для концовки гонки, когда хочется избежать риска.

Поэтому мы поменяли только одну шину, использовав одну старую резину, а не четыре. Когда шины сильно нагреваются, больше вероятность прокола. В общем, в основе всего — стратегия снижения рисков. Заключительный отрезок гонки не хочется ехать на шинах, которые уже использовались до этого.

Пилоты экипажа #7 должны смириться с произошедшим, хоть это и очень-очень расстраивает. Расстроена вся команда, ведь мы были довольны расстановкой экипажей за час до финиша», — цитирует Васселона Motorsport.

Напомним, из-за ошибки механиков гонку выиграл другой экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Кадзуки Накадзимы.