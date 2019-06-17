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Спонсор Кубицы не исключил перехода пилота в другую команду

Спонсор Кубицы не исключил перехода пилота в другую команду
Авто / Формула-1 0

Президент компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что пилот «Уильямса» Роберт Кубица может перейти в другую команду. Orlen является спонсором польского пилота. Ранее сообщалось, что польская компания заплатила «Уильямсу» $ 10 млн за включение Кубицы в команду. В текущем сезоне Роберт не набрал ни одного очка. Он неоднократно критиковал «Уильямс» из-за проблем с болидом.

«У нас есть возможности найти другую команду, мы обсуждаем их. Многое будет зависеть от решения Роберта», — приводит слова Обайтека Sport.pl.

Контракт Orlen с «Уильямсом» подписан по схеме 1+1. При выполнении некоторых условий он может быть продлён на следующий сезон. Сам Кубица пока отказывается говорить о будущем, призывая подождать.

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