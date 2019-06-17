Алонсо: смотрю гонки Ф-1, иногда они бывают интересными, а иногда — скучными
Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что продолжает следить за «Королевскими гонками». В то же время он подчеркнул, что просмотр гонок не всегда приносит ему удовольствие.
«Я пытаюсь следить за гонками. Пропустил три из семи Гран-при в нынешнем сезоне, потому что сам участвовал в гонках. Но я стараюсь пересматривать Гран-при. Иногда они бывают интересными, а иногда я считаю их скучными.
Но иногда такое же бывает и в других видах спорта. Смотришь матч «Барселоны» и «Реала», надеясь на отличную игру, а они заканчивают со счётом 0:0. Другой матч может завершиться со счётом 5:5. Такое бывает во всех видах спорта», — цитирует Алонсо Corriere Dello Sport.
Напомним, накануне Алонсо стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Алонсо: сегодня нам сильно повезло, возможно, мы не заслужили победу
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