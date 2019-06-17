Бинотто призвал «Пирелли» изменить ситуацию с шинами
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал шинного монополиста Формулы-1 «Пирелли» изменить дизайн шин. Бинотто присоединился к консультанту «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко, который ранее раскритиковал «Пирелли».
«Многие команды жалуются, что не попадают в рабочее окно шин. Я думаю, что из-за этого страдает Формула-1. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, чтобы изменить всё в Формуле-1 к лучшему», — цитирует Бинотто Rai.
Ранее руководитель спортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что команда прислушивается ко всем рекоммендациям и комментариям, которые поступают от представителей команд. Также он пообещал, что разработчик готов внести изменения перед следующим сезоном.
«Пирелли» планирует серьёзные изменения в разработке шин в 2020 году
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