Бинотто призвал «Пирелли» изменить ситуацию с шинами

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал шинного монополиста Формулы-1 «Пирелли» изменить дизайн шин. Бинотто присоединился к консультанту «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко, который ранее раскритиковал «Пирелли».

«Многие команды жалуются, что не попадают в рабочее окно шин. Я думаю, что из-за этого страдает Формула-1. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, чтобы изменить всё в Формуле-1 к лучшему», — цитирует Бинотто Rai.

Ранее руководитель спортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что команда прислушивается ко всем рекоммендациям и комментариям, которые поступают от представителей команд. Также он пообещал, что разработчик готов внести изменения перед следующим сезоном.