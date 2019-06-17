Кубица: иногда создаётся впечатление, что мы с Расселом находимся в разных мирах

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что находится в неравных условиях со своим напарником Джорджем Расселлом. Оба пилота в нынешнем сезоне не набрали ни одного очка. Тем не менее польский гонщик уверен, что болиды «Уильямса» отличаются.

«Это комбинация разных вещей. Я могу влиять на некоторые вещи, на двух-трёх гонках я мог быть впереди Расселла. Но иногда от меня ничего не зависит.

К тому же Расселл — один из самых талантливых пилотов молодого поколения, он обладает высоким мастерством. Он говорил, что машина становится лучше и лучше. Но я не хотел бы это комментировать, это сугубо его мнение.

Я никогда не пилотировал болид Джорджа, поэтому не могу судить. Но для того, чтобы увидеть разницу, необязательно пилотировать болид.

Можно сказать, что иногда создавалось впечатление, будто мы пилотируем на двух разных трассах из-за разницы нашего времени. Например, на коротком круге в Канаде создавалось впечатление, что мы с ним находимся в разных мирах», — приводит слова Кубицы GPBlog.