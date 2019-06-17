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Хюлькенберг: очень хочу опробовать обновления «Рено» во Франции

Хюлькенберг: очень хочу опробовать обновления «Рено» во Франции
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высоко отозвался о болиде команды. По мнению Хюлькенберга, машина «Рено» хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне.

«Болид хорошо выглядит на всех видах трасс, есть стабильность. Мы не добивались хороших результатов из-за различных ошибок, но всё время вмешивался человеческий фактор, был отказ техники. У болида всегда был потенциал. Иногда мы начинали гонку на последних рядах, обгонять было крайне сложно.

Я настроен оптимистично. В Канаде мы провели отличный уик-энд, у нас не было проблем, мы заработали очки. Это отличная награда для всей команды.

Теперь я с нетерпением жду гонку во Франции, мы привезём обновления, мне очень хочется их опробовать. Надеюсь, болид станет ещё лучше, а мы сократим отставание», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Хюлькенберг: в Канаде «Рено» удалось использовать весь потенциал машины
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