Хюлькенберг: очень хочу опробовать обновления «Рено» во Франции

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высоко отозвался о болиде команды. По мнению Хюлькенберга, машина «Рено» хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне.
«Болид хорошо выглядит на всех видах трасс, есть стабильность. Мы не добивались хороших результатов из-за различных ошибок, но всё время вмешивался человеческий фактор, был отказ техники. У болида всегда был потенциал. Иногда мы начинали гонку на последних рядах, обгонять было крайне сложно.
Я настроен оптимистично. В Канаде мы провели отличный уик-энд, у нас не было проблем, мы заработали очки. Это отличная награда для всей команды.
Теперь я с нетерпением жду гонку во Франции, мы привезём обновления, мне очень хочется их опробовать. Надеюсь, болид станет ещё лучше, а мы сократим отставание», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.
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