Хюлькенберг: очень хочу опробовать обновления «Рено» во Франции

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высоко отозвался о болиде команды. По мнению Хюлькенберга, машина «Рено» хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне.

«Болид хорошо выглядит на всех видах трасс, есть стабильность. Мы не добивались хороших результатов из-за различных ошибок, но всё время вмешивался человеческий фактор, был отказ техники. У болида всегда был потенциал. Иногда мы начинали гонку на последних рядах, обгонять было крайне сложно.

Я настроен оптимистично. В Канаде мы провели отличный уик-энд, у нас не было проблем, мы заработали очки. Это отличная награда для всей команды.

Теперь я с нетерпением жду гонку во Франции, мы привезём обновления, мне очень хочется их опробовать. Надеюсь, болид станет ещё лучше, а мы сократим отставание», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.