Зайдль: результаты изменений в управлении «Макларена» будут видны в 2020 году

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что результаты реструктуризации управления команды будут видны лишь в следующем сезоне. Сам Зайдль заступил на эту должность в мае 2019 года.
«Наш болид, который мы используем в нынешнем сезоне, появился довольно поздно из-за всех проблем, которые были в команде. Но этот болид — шаг вперёд по сравнению с машиной, которая у нас была в прошлом сезоне.
Думаю, что результаты всех изменений, которые произошли внутри команды, будут видны лишь в следующем году. В следующем году у нас наконец появится машина, которая разрабатывалась при нормальном ритме работы.
Уже сейчас наш болид хорошо реагирует на обновления. Мы настроены оптимистично, такой настрой помог мне успешно начать работу в команде», — приводит слова Зайдля Motorsport Week.
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