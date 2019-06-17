Штайнер: не только «Хаас» считает, что Ф-1 нужно вернуться к прошлогодним шинам

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что ситуация для его команды больше не может ухудшаться. В Канаде «Хаас» выступил неудачно, не набрал ни одного очка и переместился на восьмую строчку в Кубке конструкторов. Штайнер в очередной раз сослался на проблемы с шинами.

«Эта ситуация должна прекратиться. Иногда наступает момент, когда ты сыт по горло.

Для нас актуальной остаётся проблема с шинами, но они одинаковые для всех команд. Иногда наш болид быстр, но на следующей гонке он совершенно ничего не показывает. Когда добиваешься успеха, думаешь, что устранил все проблемы. Но затем наступает новая гонка, которая возвращает тебя на землю. Получаются американские гонки.

Посмотрите на квалификацию в Монте-Карло, мы уступили «Феррари» менее 0,2. А сколько секунд мы проиграли в Канаде? Причина не может быть только в машине, дело в шинах. У «Феррари» машина в Монте-Карло не была ведь плохой. Просто они не смогли заставить шины правильно работать, а нам удалось.

Многие люди считают, что нужно вернуться к прошлогодним шинам, потому что они были более предсказумемыми. И так считаем не только мы», — приводит слова Штайнера GPBlog.