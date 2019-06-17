Отец Ферстаппена будет пилотировать болид Формулы-1 в Австрии

Во время Гран-при Австрии болидом Формулы-1 будет управлять не только пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, но и его отец, Йос Ферстаппен. Бывший пилот Формулы-1 примет участие в так называемом параде легенд, который состоится 29 июня, за день до Гран-при Формулы-1, сообщает GPBlog.
Помимо Ферстаппена в параде будут участвовать и другие прославленные пилоты: Жан Алези, Герхард Бергер, Давид Култхард и Марк Уэббер.
Ферстаппен будет управлять болидом Pagani Huayra. Алези сядет за руль «Феррари», Бергер будет управлять болидом «Макларена» Айртона Сенны, Култхарду достанется «Мерседес», а Уэбберу — «Порше».
Йос Ферстаппен принял участие в 107 Гран-при Формулы-1. Он никогда не побеждал, но дважды поднимался на подиум. Карьеру Ферстаппен-старший завершил в 2003 году.
- 17 июня 2019
-
15:30
-
15:04
-
14:50
-
14:22
-
13:58
-
13:16
-
12:48
-
12:42
-
12:13
-
11:38
-
11:23
-
10:10
-
09:04
-
00:25
-
00:16
- 16 июня 2019
-
23:30
-
22:39
-
21:24
-
20:02
-
20:00
-
19:32
-
19:07
-
18:52
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
17:38
-
16:17
-
16:03
-
15:21
-
14:07
-
13:27
-
12:47
-
11:54
-
11:10