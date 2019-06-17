Отец Ферстаппена будет пилотировать болид Формулы-1 в Австрии

Во время Гран-при Австрии болидом Формулы-1 будет управлять не только пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, но и его отец, Йос Ферстаппен. Бывший пилот Формулы-1 примет участие в так называемом параде легенд, который состоится 29 июня, за день до Гран-при Формулы-1, сообщает GPBlog.

Помимо Ферстаппена в параде будут участвовать и другие прославленные пилоты: Жан Алези, Герхард Бергер, Давид Култхард и Марк Уэббер.

Ферстаппен будет управлять болидом Pagani Huayra. Алези сядет за руль «Феррари», Бергер будет управлять болидом «Макларена» Айртона Сенны, Култхарду достанется «Мерседес», а Уэбберу — «Порше».

Йос Ферстаппен принял участие в 107 Гран-при Формулы-1. Он никогда не побеждал, но дважды поднимался на подиум. Карьеру Ферстаппен-старший завершил в 2003 году.